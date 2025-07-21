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Главная Новости дня Франция передала 10 млн евро на ремонт "саркофага" ЧАЭС

Франция передала 10 млн евро на ремонт "саркофага" ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 23:54
Чернобыльская АЭС — Франция передала 10 млн евро на ремонт саркофага
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Франция направила 10 млн евро для ремонта "саркофага" Чернобыльской атомной электростанции. Также Париж призвал другие страны присоединиться к финансированию.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил по итогам встречи с главой МИД Украины, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Сегодня я посетил Чернобыль, чтобы увидеть значительные повреждения от российского дрона "Шахед", который пробил защитный саркофаг, построенный десять лет назад французскими компаниями для защиты от радиации и вывоза опасных отходов", — заявил Барро.

Министр добавил, что Франция первой направила 10 млн евро на восстановление "саркофага", который получил повреждения из-за российских обстрелов. Также он призвал другие страны присоединиться к финансированию.

Отметим, что во время своего визита в Украину, французский министр посетил Чернобыльскую зону отчуждения. Вместе с заместителем министра энергетики Украины Николаем Колесником они ознакомились с результатами проведенных работ на новом безопасном конфайнменте, а также оценили состояние восстановления объекта, который был поврежден в результате целенаправленной атаки беспилотника со стороны России.

Напомним, ранее Жан-Ноэль Барро также заявил, что Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине. Для реализации этого плана уже состоялся ряд необходимых встреч.

В то же время Андрей Сибига сообщил, что Украина имеет потенциал нарастить производство дронов на 6 миллиардов долларов больше, чем производится сейчас. Для этого уже ведутся переговоры с Францией.

Франция ремонт финансовая помощь Чернобыльская АЭС война в Украине
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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