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Франція передала 10 млн євро на ремонт "саркофага" ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 23:54
Чорнобильська АЕС — Франція передала 10 млн євро на ремонт саркофага
Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Франція надіслала 10 млн євро для ремонту "саркофага" Чорнобильської атомної електростанції. Також Париж закликав інші країни долучитися до фінансування.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив за підсумками зустрічі з головою МЗС України, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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"Сьогодні я відвідав Чорнобиль, щоб побачити значні пошкодження від російського дрона "Шахед", який пробив захисний саркофаг, збудований десять років тому французькими компаніями для захисту від радіації та вивезення небезпечних відходів", — заявив Барро.

Міністр додав, що Франція першою надіслала 10 млн євро на відновлення "саркофага", який зазнав пошкоджень через російські обстріли. Також він закликав інші країни долучитися до фінансування.

Зазначимо, що під час свого візиту до України, французький міністр відвідав Чорнобильську зону відчуження. Разом із заступником міністра енергетики України Миколою Колісником вони ознайомилися з результатами проведених робіт на новому безпечному конфайнменті, а також оцінили стан відновлення об'єкта, який був пошкоджений внаслідок цілеспрямованої атаки безпілотника з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Жан-Ноель Барро також заявив, що Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні. Для реалізації цього плану вже відбулась низка необхідних зустрічей.

Водночас Андрій Сибіга повідомив, що Україна має потенціал наростити виробництво дронів на 6 мільярдів доларів більше, ніж виготовляється нині. Для цього вже ведуться переговори з Францією.

Франція ремонт фінансова допомога Чорнобильська АЕС війна в Україні
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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