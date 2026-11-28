Вице-президент Всемирного конгресса украинцев. Фото: facebook.com/volodymyr.kogutyak

Украинская община во Франции обсуждает с местными депутатами возможность направления российских средств на помощь Украине. Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Владимир Когутяк пояснил, что для этого французский парламент должен дать соответствующее разрешение правительству страны.

Об этом он рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Использование замороженных российских активов

По словам Когутяка, переговоры уже близки к завершению. Их результат может стать началом более широкой дискуссии в Европе о финансировании помощи Украине за счет России.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев также напомнил, что несколько месяцев назад Россия конфисковала французские активы. В частности, речь идет о компаниях Leroy Merlin и Auchan.

"И для Европы, особенно для Франции, это будет лишь ответом на то, что Россия уже начала", — подчеркнул Когутяк.

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Финансовая помощь Украине со стороны Франции

Когутяк также рассказал о недавней встрече представителей украинского посольства с французской политиком Марин Ле Пен. После нее, по словам спикера, Ле Пен заявила, что выступает против предоставления Украине новой финансовой помощи. В то же время все предыдущие обязательства перед Украиной должны быть выполнены.

Когутяк отметил, что Франция в основном помогала Украине оружием, гуманитарной поддержкой и способствовала привлечению инвестиций французских компаний.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что общая стоимость российских активов за рубежом может достигать как минимум 600 млрд долларов. Это вдвое больше суммы резервов Центрального банка РФ. Значительная часть активов формально принадлежит частным компаниям и отдельным лицам.

Также мы сообщали о том, что США предлагали европейским партнерам разморозить часть государственных активов России и передать их под контроль Вашингтона для содействия переговорам между Украиной и РФ. Однако европейские союзники отклонили это предложение.