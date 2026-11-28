Віцепрезидент Світового конгресу українців. Фото: facebook.com/volodymyr.kogutyak

Українська громада у Франції обговорює з місцевими депутатами можливість спрямувати російські кошти на допомогу Україні. Віцепрезидент Світового конгресу українців Володимир Когутяк пояснив, що для цього французький парламент має надати відповідний дозвіл уряду країни.

Про це він розповів в ефірі Новини.LIVE.

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Використання заморожених російських активів

За словами Когутяка, переговори вже близькі до завершення. Їхній результат може стати початком ширшої дискусії в Європі щодо фінансування допомоги Україні коштом Росії.

Віцепрезидент Світового конгресу українців також нагадав, що кілька місяців тому Росія конфіскувала французькі активи. Зокрема, йдеться про компанії Leroy Merlin та Auchan.

"І для Європи, особливо для Франції, це буде тільки відповіддю на те, що Росія вже розпочала", — наголосив Когутяк.

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Фінансова допомога Україні від Франції

Когутяк також розповів про нещодавню зустріч представників українського посольства з французькою політикинею Марін Ле Пен. Після неї, за словами спікера, Ле Пен заявила, що виступає проти надання Україні нової фінансової допомоги. Водночас усі попередні зобов'язання перед Україною мають виконати.

Когутяк зазначив, що Франція переважно допомагала Україні зброєю, гуманітарною підтримкою та сприяла залученню інвестицій французьких компаній.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що загальна вартість російських активів за кордоном може сягати щонайменше 600 млрд доларів. Це вдвічі більше за суму резервів Центрального банку РФ. Значна частина активів формально належить приватним компаніям та окремим особам.

Також ми інформували про те, що США пропонували європейським партнерам розморозити частину державних активів Росії та передати їх під контроль Вашингтона для сприяння переговорам між Україною та РФ. Однак європейські союзники відхилили цю пропозицію.