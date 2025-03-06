Макрон и Стармер намерены завершить мирный план для Украины в течение нескольких дней

Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Франция и Британия намерены завершить согласование с Украиной мирного плана в течение нескольких дней, чтобы представить его США. Помимо этого, страны таким образом стремятся наладить связи между Штатами и нашей страной перед возможными переговорами в Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о намерениях Макрона и Стармера

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер провели несколько телефонных разговоров — отдельно с американским лидером Дональдом Трампом, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это произошло после встречи президентов США и Украины в Овальном кабинете в прошлую пятницу, которая привела к приостановке военной помощи Штатов Киеву.

Как пишет агентство, разрыв отношений между Америкой и Украиной придал новую актуальной усилиям двух европейских ядерных держав по выработке плана мирного урегулирования, который сначала предусматривал бы кратковременное перемирие, а затем включал бы более широкие гарантии безопасности.

Обе страны, и Британия, и Франция заявили, что для будущих гарантий потребуется участие США.

"Мы рассчитываем составить этот план в течение дней, а не недель", — заявил один высокопоставленный европейский дипломат.

Другой европейский дипломат заявил, что идея состояла в том, чтобы "расставить все точки над і", включая более конструктивный диалог между Вашингтоном и Киевом, а также для того, чтобы донести до США ключевое послание, что Россия является агрессором.

Если условия будут созданы, это может открыть дверь для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на данном этапе неясно, будет ли в них участвовать Зеленский или только лидеры Британии и Франции.

В среду официальный представитель французского правительства заявила журналистам, что рассматривается возможность визита Макрона, Стармера и Зеленского, однако Елисейский дворец вскоре уточнил, что на данный момент это не соответствует действительности.

Что предусматривает мирный план Британии и Франции

Reuters пишет, что детали мирного плана не были раскрыты. Один из европейских дипломатов сообщил, что военные руководители планируют завершить проработку военных аспектов в течение следующей недели.

По словам дипломатов, один из вариантов — частичное перемирие на месяц, которое охватит удары с воздуха и моря, а также атаки на энергетическую инфраструктуру, но не наземные боевые действия. Этот план поддержат Франция, Британия и коалиция других заинтересованных стран.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский написал в соцсетях пост, в котором заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Кроме того, страна готова подписать соглашение о полезных ископаемых в любое удобное время, имея ввиду в этом контексте Дональда Трампа.

Также мы писали, что вчера Зеленский заявил, что между Киевом и Вашингтоном готовится новая встреча. Команды уже начали работать над ней.