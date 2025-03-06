Макрон і Стармер мають намір завершити мирний план для України протягом кількох днів

Емманюель Макрон, Кір Стармер і Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Франція і Британія мають намір завершити узгодження з Україною мирного плану протягом кількох днів, щоб представити його США. Крім цього, країни таким чином прагнуть налагодити зв'язки між Штатами і нашою країною перед можливими переговорами у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про наміри Макрона і Стармера

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Кір Стармер провели кілька телефонних розмов — окремо з американським лідером Дональдом Трампом, а також з українським президентом Володимиром Зеленським. Це сталося після зустрічі президентів США та України в Овальному кабінеті минулої п'ятниці, яка призвела до припинення військової допомоги Штатів Києву.

Як пише агентство, розрив стосунків між Америкою та Україною надав нової актуальності зусиллям двох європейських ядерних держав із вироблення плану мирного врегулювання, який спочатку передбачав би короткочасне перемир'я, а потім включав би ширші гарантії безпеки.

Обидві країни, і Британія, і Франція заявили, що для майбутніх гарантій потрібна участь США.

"Ми розраховуємо скласти цей план протягом днів, а не тижнів", — заявив один високопоставлений європейський дипломат.

Інший європейський дипломат заявив, що ідея полягала в тому, щоб "розставити всі крапки над і", включно з більш конструктивним діалогом між Вашингтоном і Києвом, а також для того, щоб донести до США ключове послання, що Росія є агресором.

Якщо умови буде створено, це може відчинити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями і Трампом, хоча на даному етапі незрозуміло, чи братиме в них участь Зеленський, чи лише лідери Британії та Франції.

У середу офіційна представниця французького уряду заявила журналістам, що розглядається можливість візиту Макрона, Стармера і Зеленського, проте Єлисейський палац незабаром уточнив, що наразі це не відповідає дійсності.

Що передбачає мирний план Британії та Франції

Reuters пише, що деталі мирного плану не були розкриті. Один з європейських дипломатів повідомив, що військові керівники планують завершити опрацювання військових аспектів протягом наступного тижня.

За словами дипломатів, один із варіантів — це часткове перемир'я на місяць, яке охопить удари з повітря і моря, а також атаки на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бойові дії. Цей план підтримають Франція, Британія та коаліція інших зацікавлених країн.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський написав у соцмережах пост, у якому заявив, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Крім того, країна готова підписати угоду щодо корисних копалин у будь-який зручний час, маючи на увазі в цьому контексті Дональда Трампа.

Також ми писали, що вчора Зеленський заявив, що між Києвом і Вашингтоном готується нова зустріч. Команди вже почали працювати над нею.