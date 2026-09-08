Франция и Италия готовят передачу Украине системы SAMP/T и ракет Aster

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Фото: "Милитарный"

Франция совместно с Италией продолжает подготовку к передаче Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T и ракет Aster. В то же время страны, располагающие комплексами Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине в преддверии зимы.

Об этом Укринформу сообщили источники в Елисейском дворце, передает Новини.LIVE.

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Что известно о передаче SAMP/T

По словам источников, Франция координирует с Италией передачу Украине не только системы SAMP/T, но и ракет Aster.

"Эту потребность могут удовлетворить поставки Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов", — заявили источники.

На уточняющий вопрос о сроках поставки в Елисейском дворце ответили, что работа продолжается. Точных дат передачи системы пока не называют.

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Что известно о Patriot

В Елисейском дворце отметили, что вопрос о дополнительных поставках Patriot в Украину сейчас обсуждается.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов", — заявили источники.

По их словам, президент Украины Владимир Зеленский особенно настаивает на усилении украинской ПВО в связи с изменением тактики и вооружения российских войск.

В то же время во Франции подчеркивают, что одних Patriot будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей Украины. Киеву необходимо комплексное усиление противовоздушной обороны с помощью различных систем.

Почему Украине нужно усиление ПВО

Во Франции ожидают сложной зимы для Украины из-за российских ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Именно поэтому союзники рассматривают возможность ускоренной поставки средств противовоздушной обороны в преддверии зимнего периода.

В Елисейском дворце при этом заявили, что российские войска не осуществляют прорыва украинской линии фронта, хотя их удары по городам наносят значительный ущерб гражданскому населению.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщал о подготовке встреч с международными партнерами по поводу совместной антибаллистической программы FREYJA. Также Украина работает над развитием дополнительных дальнобойных ударных возможностей, а соответствующие вопросы планируют вынести на рассмотрение Ставки Верховного Главнокомандующего.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина передала НАТО перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. В ходе внеочередного заседания Совета Украина–НАТО украинская сторона призвала союзников ускорить предоставление дополнительных возможностей ПВО и ПРО накануне встречи в формате "Рамштайн".