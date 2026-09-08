Франція та Італія готують передачу Україні SAMP/T та ракет Aster

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T. Фото: Мілітарний

Франція спільно з Італією продовжує підготовку до передачі Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T та ракет Aster. Водночас країни, які мають комплекси Patriot, розглядають кілька варіантів їхнього швидкого постачання Україні напередодні зими.

Про це Укрінформу розповіли джерела в Єлисейському палаці, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про передачу SAMP/T

За словами джерел, Франція координує з Італією передачу Україні не лише системи SAMP/T, а й ракет Aster.

"Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст", - заявили джерела.

На уточнювальне запитання щодо термінів постачання у Єлисейському палаці відповіли, що робота триває. Точних дат передачі системи наразі не називають.

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Що відомо про Patriot

У Єлисейському палаці зазначили, що питання додаткових постачань Patriot Україні зараз обговорюється.

"Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", — заявили джерела.

За їхніми словами, президент України Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні української ППО через зміну тактики та озброєння російських військ.

Водночас у Франції наголошують, що самих Patriot буде недостатньо для закриття всіх потреб України. Києву необхідне комплексне посилення протиповітряної оборони різними системами.

Чому Україні потрібне посилення ППО

У Франції очікують складної зими для України через російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Саме тому союзники розглядають можливість прискореного постачання засобів протиповітряної оборони напередодні зимового періоду.

У Єлисейському палаці водночас заявили, що російські війська не здійснюють прориву української лінії фронту, хоча їхні удари по містах завдають значної шкоди цивільному населенню.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський повідомляв про підготовку зустрічей із міжнародними партнерами щодо спільної антибалістичної програми FREYJA. Також Україна працює над розвитком додаткових далекобійних ударних спроможностей, а відповідні питання планують винести на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна передала НАТО перелік пріоритетних та нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Під час позачергового засідання Ради Україна–НАТО українська сторона закликала союзників пришвидшити надання додаткових спроможностей ППО та ПРО напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".