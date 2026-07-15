"Батькивщина" провела встречу с кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким — подробности

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Фракция "Батькивщина" завершила встречу с кандидатом на пост премьер-министра Украины Сергеем Корецким. Переговоры состоялись в рамках консультаций перед принятием кадровых решений относительно нового состава правительства.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает Новини.LIVE.

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