"Батькивщина" провела встречу с кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким — подробности

Фракция "Батькивщина" провела встречу с кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким
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Дата публикации 15 июля 2026 18:58
Срочная новость
Фракция "Батькивщина" завершила встречу с кандидатом на пост премьер-министра Украины Сергеем Корецким. Переговоры состоялись в рамках консультаций перед принятием кадровых решений относительно нового состава правительства.
Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает Новини.LIVE.
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