"Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким — подробиці

Фракція "Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким
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Дата публікації: 15 липня 2026 18:58
Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький
Фракція "Батьківщина" завершила зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра України Сергієм Корецьким. Переговори відбулися в межах консультацій перед ухваленням кадрових рішень щодо нового складу уряду.
Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, передає Новини.LIVE.
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