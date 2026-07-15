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Головна Новини дня Фракція "Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким

Фракція "Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 18:58
"Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким — подробиці
Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Фракція "Батьківщина" завершила зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра України Сергієм Корецьким. Переговори відбулися в межах консультацій перед ухваленням кадрових рішень щодо нового складу уряду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
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