"Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким — подробиці

Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Фракція "Батьківщина" завершила зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра України Сергієм Корецьким. Переговори відбулися в межах консультацій перед ухваленням кадрових рішень щодо нового складу уряду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, передає Новини.LIVE.

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