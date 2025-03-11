Фото Трюдо с креслом и языком стало вирусным — реакция соцсетей

Джастин Трюдо показывает язык. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в центре внимания после того, как его сфотографировали с креслом в руках и высунутым языком, когда он покидал здание Палаты общин. Этот момент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где пользователи заявили, что это "очень символический конец" его пребывания в должности.

Об этом сообщает Mint.

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Джастин Трюдо показал язык на фото

Фотографию, которая быстро распространилась в сети, сделал фотограф агентства Reuters после встречи Трюдо с его преемником Марком Карни. Политик покидал здание парламента, забирая свои вещи, в том числе и кресло, которое использовал во время заседаний.

Джастин Трюдо показывает язык. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Его легкомысленный жест был воспринят по-разному: кто-то увидел в этом иронию, кто-то — освобождение от политического давления, а некоторые пользователи расценили это как последнее проявление неформальности, присущей Трюдо.

Издание Mint отмечает, что фото стало вирусным почти мгновенно, получив широкую огласку среди как сторонников, так и критиков бывшего главы правительства. Кадр, на котором Трюдо покидает парламент со стулом в руках, быстро собрал десятки тысяч лайков и комментариев. В сети этот момент восприняли по-разному. Кто-то выразил благодарность Джастину Трюдо за годы пребывания на посту, а другие наоборот резко раскритиковали политика.

"Джастин выглядит счастливым. Буду скучать по нему, но он заслужил время для себя и семьи", — пишет один из пользователей.

"Вот это да жест! Политическая карьера закончилась с улыбкой", — пишет другой комментатор.

"Трюдо ушел в своем стиле — харизматично и с вызовом", — отметил другой пользователь.

Пользователи соцсетей критикуют Джастина Трюдо. Фото: скриншот

Не обошлось и без критики и мемов.

"Десять лет наиболее коррумпированного правительства в истории Канады в одном фото.

Партия, которая поддерживала Трюдо и его кабинет, только что установила нового лидера и не избранного премьер-министра. Либеральная партия все еще коррумпирована", — пишет один из пользователей.

"Без слов, просто уходи", — прокомментировал другой.

Напомним, недавно Джастин Трюдо резко высказался относительно политики Дональда Трампа в отношении США и новой пошлины.

Тем временем в Канаде избрали нового премьер-министра — им стал Марк Карни.