Фото Трюдо з кріслом і язиком стало вірусним — реакція соцмереж

Джастін Трюдо показує язика. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опинився в центрі уваги після того, як його сфотографували з кріслом у руках та висунутим язиком, коли він залишав будівлю Палати громад. Цей момент викликав бурхливу реакцію в соцмережах, де користувачі заявили, що це "дуже символічний кінець" його перебування на посаді.

Про це повідомляє Mint.

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Світлину, яка швидко поширилася у мережі, зробив фотограф агентства Reuters після зустрічі Трюдо з його наступником Марком Карні. Політик залишав будівлю парламенту, забираючи свої речі, зокрема й крісло, яке використовував під час засідань.

Джастін Трюдо показує язика. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Його легковажний жест був сприйнятий по-різному: хтось побачив у цьому іронію, хтось – звільнення від політичного тиску, а деякі користувачі розцінили це як останній прояв неформальності, властивої Трюдо.

Видання Mint зазначає, що фото стало вірусним майже миттєво, отримавши широкий розголос серед як прихильників, так і критиків колишнього глави уряду. Кадр, на якому Трюдо залишає парламент зі стільцем у руках, швидко зібрав десятки тисяч лайків і коментарів. У мережі цей момент сприйняли по-різному. Хтось висловив подяку Джастіну Трюдо за роки перебування на посаді, а інші навпаки різко розкритикували політика.

"Джастін виглядає щасливим. Буду сумувати за ним, але він заслужив час для себе та родини", — пише один з користувачів.

"Оце так жест! Політична кар'єра закінчилася з усмішкою" — пише інший коментатор.

"Трюдо пішов у своєму стилі – харизматично і з викликом", — зазначив інший користувач.

Користувачі соцмереж критикують Джастіна Трюдо. Фото: скриншот

Не обійшлося й без критики та мемів.

"Десять років найбільш корумпованого уряду в історії Канади в одному фото.

Партія, яка підтримувала Трюдо та його кабінет, щойно встановила нового лідера та не обраного прем'єр-міністра. Ліберальна партія все ще корумпована", — пише один з користувачів.

"Без слів, просто йди", — прокоментував інший.

Нагадаємо, нещодавно Джастін Трюдо різко висловився щодо політики Дональда Трампа стосовно США та нового мита.

Тим часом у Канаді обрали нового прем'єр-міністра — ним став Марк Карні.