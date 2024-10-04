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Forbes намекает на возможные отставки в оборонном секторе Украины — что известно

4 октября 2024 14:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Буданов, Сырский Умеров могут уйти — СМИ сообщили детали
Владимир Зеленский с военным руководством Украины Фото иллюстративный: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Forbes пишет, что Офис президента Украины готовит серьезные кадровые изменения в оборонном секторе нашего государства. Возможно, в ближайшее время в отставку пойдут глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.

Об этом говорится в материале Forbes-Украина в пятницу, 4 октября.

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Возможная отставка Буданова

Главный разведчик Украины может уйти в отставку из-за напряженных отношений с главой ОП Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Следует обратить внимание, что уже некоторое время ГУР не делится с командованием ВСУ данными разведки.

Существует также еще целый ряд факторов, делающих отставку Буданова вполне реальной:

  • президент Зеленский недоволен некоторыми операциями ГУР, завершившимися неудачей;
  • желание ГУР сосредоточить в своих руках нетипичные для себя процессы, например производство дронов;
  • ОП раздражает "медийность" ГУР и прогнозы Буданова об определенных сроках завершения войны, глобально не идут на пользу.

Замена главы ГУР вероятна в ближайшие месяцы, однако финального решения еще нет. Потенциальная замена Буданова — глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко.

Могут ли уволить Умерова

Forbes отмечает, что Умерову за год так и не удалось наладить стабильную работу своего министерства, в частности, в направлении государственных закупок.

"Слово, которым можно оценить работу МО сейчас – хаос", — говорят собеседники издания.

Заменить Умерова потенциально могут либо действующий вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, либо первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Почему Сырский может потерять должность

Увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского, как сообщают источники, обсуждали еще летом из-за его якобы "скептического" отношения к развитию беспилотной армии.

Впрочем, в Forbes отмечают, что напряжение в отношении Сырского исчезло после начала Курской наступательной операции ВСУ. Сейчас его "точно не будут трогать".

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов на одном из направлений фронта. Он вручил награды и принял ряд решений по обороне.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду провел встречу с представителями крупнейших оборонных компаний из США, ЕС и Турции. По его словам, совместно с партнерами в Украине началось производство снарядов 155-миллиметрового калибра.

Минобороны ВСУ Украина отставка ГУР

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