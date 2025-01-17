Фон дер Ляйен поздравила нового премьера Болгарии и вспомнила об Украине

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В Болгарии начал работу новый кабинет министров во главе с Росеном Желязковым. Немало мировых лидеров поздравили страну с таким шагом, среди них — и Урсула фон дер Ляйен, которая вспомнила в поздравлении и за Украину.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X в четверг, 16 января.

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Фон дер Ляйен поздравила Росена Желязкова со вступлением в новую должность. Кроме того, поблагодарила Болгарию за помощь Украине.

"Поздравляю Росена Желязкова с избранием на должность премьер-министра Болгарии. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами ради процветающей Болгарии в сильной и объединенной Европе. Я также ценю вашу поддержку нашему мужественному соседу Украине. Желаю успеха", — написала президент Европейской комиссии.

Сообщение Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, Украина получила от Европейского Союза первый транш из замороженных российских активов. Речь идет о выплате в размере 3 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили будущее вступление Украины в ЕС, а также работу нового состава Еврокомиссии.