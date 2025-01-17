Фон дер Ляєн привітала нового прем'єра Болгарії й згадала про Україну

Фон дер Ляєн згадала про Україну у привітанні прем'єра Болгарії
У Болгарії почав роботу новий кабінет міністрів на чолі з Росеном Желязковим. Чимало світових лідерів привітали країну з таким кроком, серед них — й Урсула фон дер Ляєн, яка згадала у привітанні й за Україну.
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі X у четвер, 16 січня.
Привітання Болгарії з обранням нового уряду
Фон дер Ляєн привітала Росена Желязкова зі вступом на нову посаду. Крім того, подякувала Болгарії за допомогу Україні.
"Вітаю Росена Желязкова з обранням на посаду прем'єр-міністра Болгарії. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами заради процвітаючої Болгарії в сильній та об'єднаній Європі. Я також ціную вашу підтримку нашому мужньому сусіду Україні. Бажаю успіху", — написала президент Європейської комісії.
Нагадаємо, Україна отримала від Європейського Союзу перший транш із заморожених російських активів. Йдеться про виплату у розмірі 3 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили майбутній вступ України до ЄС, а також роботу нового складу Єврокомісії.
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