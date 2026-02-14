Видео
Главная Новости дня Фон дер Ляйен заявила, что РФ представляет реальную угрозу для Европы

Фон дер Ляйен заявила, что РФ представляет реальную угрозу для Европы

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 14:57
Фон дер Ляйен заявила, что Россия является реальной угрозой для Европы
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет реальную угрозу для Европы. По ее словам, страны Евросоюза должны усиливать оборону и развивать оборонную промышленность.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Россия — угроза для Европы

"Россия является реальной угрозой для нас без всяких сомнений. Мы должны укреплять собственную оборону...и развивать нашу оборонную промышленность", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, независимость — это действие, чтобы стать сильнее. Это касается также экономики через диверсификацию и партнерства с единомышленниками. В частности, речь идет о торговых соглашениях с Индией, странами МЕРКОСУР и Мексикой.

"Все это — стратегия стать более независимыми, более сильными. Независимость означает выступать, развивать собственные сильные стороны, четко видеть свои слабости. Не смотреть на других, чтобы компенсировать свои слабости. Нет, будь сильным, выступай, развивай свои сильные стороны, будь открытым к миру и находи единомышленников", — добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене сообщил о потребности страны в усилении энергобезопасности и ракет для ПВО.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны.

Украина Европа Урсула фон дер Ляйен Россия Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
