Головна Новини дня Фон дер Ляєн заявила, що РФ становить реальну загрозу для Європи

Фон дер Ляєн заявила, що РФ становить реальну загрозу для Європи

Дата публікації: 14 лютого 2026 14:57
Фон дер Ляєн заявила, що Росія є реальною загрозою для Європи
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія становить реальну для Європи. За її словами, країни Євросоюзу повинні посилювати оборону та розвивати оборонну промисловість.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росія — загроза для Європи

"Росія є реальною загрозою для нас без жодних сумнівів. Ми маємо зміцнювати власну оборону...і розвивати нашу оборонну промисловість", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, незалежність — це дія, щоб стати сильнішими. Це стосується також економіки через диверсифікацію та партнерства з однодумцями. Зокрема, йдеться про торговельні угоди з Індією, країнами МЕРКОСУР і Мексикою.

"Все це — стратегія стати незалежнішими, сильнішими. Незалежність означає виступати, розвивати власні сильні сторони, чітко бачити свої слабкості. Не дивитися на інших, щоб компенсувати свої слабкості. Ні, будь сильним, виступай, розвивай свої сильні сторони, будь відкритим до світу і знаходь однодумців", — додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені повідомив про потребу країни в посиленні енергобезпеки та ракет для ППО.

Крім того, Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни.

Україна Європа Урсула фон дер Ляєн Росія Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
