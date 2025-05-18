Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Фон дер Ляйен анонсирует решающую неделю для Украины arrow

Фон дер Ляйен анонсирует решающую неделю для Украины

18 мая 2025 23:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Следующая неделя будет решающей в переговорах по Украине, - Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Следующая неделя станет ключевой в переговорах, касающихся Украины. Сейчас особенно важно продолжать давление на РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в воскресенье, 18 мая.

Реклама
Читайте также:

Решающая неделя для Украины

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас особенно важно продолжать давление и активизировать дипломатические усилия, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

"Нас объединяет желание справедливого и длительного мира. Я знаю, как вы хотите завершить эту войну, и благодарю вас за это", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что мирный план США является сильным.

Также мы писали, президент США Дональд Трамп 19 мая планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, а затем Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

переговоры Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен война в Украине Джей Ди Вэнс мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама