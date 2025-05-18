Следующая неделя будет решающей в переговорах по Украине, - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Следующая неделя станет ключевой в переговорах, касающихся Украины. Сейчас особенно важно продолжать давление на РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в воскресенье, 18 мая.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас особенно важно продолжать давление и активизировать дипломатические усилия, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

"Нас объединяет желание справедливого и длительного мира. Я знаю, как вы хотите завершить эту войну, и благодарю вас за это", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что мирный план США является сильным.

Также мы писали, президент США Дональд Трамп 19 мая планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, а затем Президенту Украины Владимиру Зеленскому.