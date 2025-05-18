Наступний тиждень буде вирішальним у перемовинах щодо України, — Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Наступний тиждень стане ключовим у переговорах, що стосуються України. Зараз особливо важливо продовжувати тиск на РФ.

Про заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у неділю, 18 травня.

Реклама

Читайте також:

Вирішальний тиждень для України

Фон дер Ляєн підкреслила, що зараз особливо важливо продовжувати тиск і активізувати дипломатичні зусилля, аби забезпечити подальше просування у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

"Нас обʼєднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це", — наголосила президентка Єврокомісії.

Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мирний план США є сильним.

Також ми писали, президент США Дональд Трамп 19 травня планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом Президенту України Володимиру Зеленському.