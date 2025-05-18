Наступний тиждень буде вирішальним у перемовинах щодо України, — Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн анонсує вирішальний тиждень для України
Наступний тиждень стане ключовим у переговорах, що стосуються України. Зараз особливо важливо продовжувати тиск на РФ.
Про заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у неділю, 18 травня.
Вирішальний тиждень для України
Фон дер Ляєн підкреслила, що зараз особливо важливо продовжувати тиск і активізувати дипломатичні зусилля, аби забезпечити подальше просування у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.
"Нас обʼєднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це", — наголосила президентка Єврокомісії.
Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мирний план США є сильним.
Також ми писали, президент США Дональд Трамп 19 травня планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом Президенту України Володимиру Зеленському.
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