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Фон дер Ляєн анонсує вирішальний тиждень для України

18 травня 2025 23:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Наступний тиждень буде вирішальним у перемовинах щодо України, — Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Наступний тиждень стане ключовим у переговорах, що стосуються України. Зараз особливо важливо продовжувати тиск на РФ.

Про заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у неділю, 18 травня.

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Фон дер Ляєн підкреслила, що зараз особливо важливо продовжувати тиск і активізувати дипломатичні зусилля, аби забезпечити подальше просування у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

"Нас обʼєднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це", — наголосила президентка Єврокомісії.

Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мирний план США є сильним.

Також ми писали, президент США Дональд Трамп 19 травня планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом Президенту України Володимиру Зеленському.

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