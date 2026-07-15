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Главная Новости дня "Флеш" объяснил, почему тревога иногда срабатывает после прилета баллистики

"Флеш" объяснил, почему тревога иногда срабатывает после прилета баллистики

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 07:12
«Флеш» объяснил, почему сигнализация иногда срабатывает после прилета баллистических объектов
Сотрудники ГСЧС возле укрытия. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В Украине во время ракетных атак со стороны РФ иногда бывает так, что ракеты долетают до городов раньше, чем в этих городах объявляют тревогу. Все это зависит от передачи информации, которую страна получает от партнеров, а также от очень короткого времени, за которое вражеская ракета долетает до населенных пунктов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Почему украинцы иногда слышат тревогу только после прилета

"Флеш" отметил, что вся информация о запусках или подготовке к запуску поступает в Украину от партнеров.

"Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска", — говорится в сообщении в Telegram.

Он пояснил, что ракета долетает до Киева за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено. В частности, любой сбой системы приведёт к задержке получения информации. "Флеш" подчеркнул, что ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать.

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Кроме того, иногда бывают случаи, когда тревога есть, а запусков нет. Такая ситуация возникает из-за того, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующие запуску ракет, однако самих запусков по какой-то причине может и не быть.

"Помните, сколько раз звучала ложная тревога по Орешнику? Точно так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но состоится ли запуск или нет — непонятно", — резюмировал "Флеш".

Чому тривогу спрацьовують після прильоту
Пост "Флеша". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад «Флеш» заявил, что подобные сбои были и раньше, поэтому вряд ли это связано с какой-то секретной тактикой РФ. Он считает, что дальше все будет в порядке, и система будет работать более идеально.

Также мы писали, что, по словам "Флеша", Россия может оснащать часть "Шахедов" средствами РЭБ. Враг может делать это для того, чтобы подавлять дроны-перехватчики.

взрыв воздушная тревога баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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