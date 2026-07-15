"Флеш" пояснив, чому тривоги іноді працюють після прильоту балістики

Працівники ДСНС біля укриття. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

В Україні під ракетних атак РФ іноді трапляється так, що балістика долітає до міст раніше, ніж у цих містах оголошують тривогу. Все це залежить від передачі інформації, яку країна отримує від партнерів, а також дуже короткий час, за який ворожа ракета долітає до населених пунктів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чому українці чують іноді тривогу лише після прильоту

"Флеш" зазначив, що уся інформація про запуски або підготовку запуску надходить Україні від партнерів.

"Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Він пояснив, що ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Зокрема, будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. "Флеш" наголосив, що жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривогу може запізнитися.

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Окрім того, части бувають випадки, коли тривога є, а пусків немає. Така ситуація виникає через те, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, однак самих запусків з якоїсь причини може і не бути.

"Пам’ятаєте, скільки разів лунала хібна тревога по Орешнику? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні незрозуміло", — резюмував "Флеш".

Пост "Флеша". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому "Флеш" сказав, що подібні збої були вже і раніше, тому навряд чи це пов'язано з якоюсь таємною тактикою РФ. Він вважає, що далі все буде гаразд в система буде працювати більш ідеально.

Також ми писали, що за словами "Флеша", Росія частину "Шахедів" може оснащувати засобами РЕБ. Ворог може робити це для того, щоб придушити дрони-перехоплючачі.