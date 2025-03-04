По мнению республиканца Фицпатрика, отношения между Украиной и США будут возвращены в продуктивное русло

Брайан Фицпатрик на встрече с Валерием Залужным в Лондоне. Фото: Посольство Украины в Великобритании

Соглашение о недрах между Украиной и США подпишут в кратчайшие сроки. Кроме того, украино-американские отношения "вернутся на прежние рельсы".

Об этом в соцсети X написал республиканец Брайан Фицпатрик.

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Сообщение республиканца Брайана Фицпатрика. Фото: Скриншот

Судя по сообщению республиканца, который недавно проводил встречу с Валерием Залужным в Лондоне, такая возможность появилась после его разговора с президентом Зеленским и главой Офиса президента Ермаком.

После переговоров тет-а-тет с главой государства и руководителем ОПУ Фицпатрик заявил, что США "на 100% возвращают этот поезд на рельсы", вероятно, имея в виду украинско-американские отношения после переговоров в Овальном кабинете.

Информацию о переговорах подтвердил и Андрей Ермак. Глава Офиса президента написал в Telegram, что вместе с Фицпатриком они обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво". О нем он будет говорить во время выступления в Конгрессе.

Также Трамп похвастался тем, что ни одна украинская территория не была передана российскому лидеру Владимиру Путину при его президентстве.