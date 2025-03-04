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Фіцпатрік заявив, що підписання угоди про копалини прискориться

4 березня 2025 00:01
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку республіканця Фіцпатріка, відносини між Україною та США будуть повернуті в продуктивне русло
Брайан Фіцпатрік на зустрічі з Валерієм Залужним у Лондоні. Фото: Посольство України у Великій Британії
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Угоду про надра між Україною та США підпишуть у найкоротші терміни. Крім того, україно-американські відносини "повернуться на колишні рейки".

Про це у соцмережі X написав республіканець Брайан Фіцпатрік.

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Повідомлення республіканця Брайана Фіцпатріка. Фото: Скриншот

Судячи із допису республіканця, який нещодавно проводив зустріч з Валерієм Залужним у Лондоні, така можливість з'явилась після його розмови із президентом Зеленським та головою Офісу президента Єрмаком.

Після переговорів тет-а-тет із главою держави та керівником ОПУ Фіцпатрік заявив, що США "на 100% повертають цей поїзд на рейки", ймовірно, маючи на увазі українсько-американські відносини після переговорів в Овальному кабінеті.

Інформацію щодо переговорів підтвердив і Андрій Єрмак. Голова Офісу президента написав у Telegram, що разом з Фіцпатріком вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. 

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Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини "не мертва". Про неї він говоритиме під час виступу в Конгресі.

Також Трамп похвалився тим, що жодна українська територія не була передана російському лідеру Володимиру Путіну за його президентства. 

Володимир Зеленський Андрій Єрмак переговори угода корисні копалини
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