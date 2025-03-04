На думку республіканця Фіцпатріка, відносини між Україною та США будуть повернуті в продуктивне русло

Фіцпатрік заявив, що підписання угоди про копалини прискориться
Угоду про надра між Україною та США підпишуть у найкоротші терміни. Крім того, україно-американські відносини "повернуться на колишні рейки".
Про це у соцмережі X написав республіканець Брайан Фіцпатрік.
В чому причина прискорення повернення до угоди
Судячи із допису республіканця, який нещодавно проводив зустріч з Валерієм Залужним у Лондоні, така можливість з'явилась після його розмови із президентом Зеленським та головою Офісу президента Єрмаком.
Після переговорів тет-а-тет із главою держави та керівником ОПУ Фіцпатрік заявив, що США "на 100% повертають цей поїзд на рейки", ймовірно, маючи на увазі українсько-американські відносини після переговорів в Овальному кабінеті.
Інформацію щодо переговорів підтвердив і Андрій Єрмак. Голова Офісу президента написав у Telegram, що разом з Фіцпатріком вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США.
Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини "не мертва". Про неї він говоритиме під час виступу в Конгресі.
Також Трамп похвалився тим, що жодна українська територія не була передана російському лідеру Володимиру Путіну за його президентства.
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