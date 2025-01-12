Фицо резко раскритиковал Зеленского из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan

Прем’ер-министр Словакии Роберт Фицо снова раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского после остановки транзита российского газа. Он назвал его "попрошайкой".

Об этом Роберт Фицо сказал во время заседания Комитета по европейским делам Словацкого национального совета.

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Премьер заявил, что "Зеленский ездит по Европе, попрошайничает, шантажирует и просит денег". Также он назвал его ненадежным.

По его словам, сейчас ситуация с газом является критической. Фицо во время заседания задал риторический вопрос оппозиции: "Что мы будем делать, когда газ закончится?".

В то же время политик говорит, что РФ якобы всегда была надежным партнером по поставкам энергоносителей.

"Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к черту. Это типичные украинцы", — пожаловался Фицо.

Президент Словакии отменил поездку в Украину

Известно, что словацкий лидер Петер Пеллегрини отменил запланированную поездку в Киев. Он объяснил это решение остановкой транзита газа России через территорию Украины.

"При таких обстоятельствах моя поездка в Украину невозможна. Если это только ради фотографии, а мне сообщат, что ни одна капля нефти или газа не пойдет в Словакию, то зачем мне ехать? Пусть никто не обижается", — добавил Пеллегрини.

Напомним, Фицо заявил, что во время своего прошлого визита в Москву достиг договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным относительно поставок газа в страну.

А 10 января в Братиславе люди вышли на акцию против Фицо из-за его визита в Россию. В митинге взяли участие около 15 000 человек.