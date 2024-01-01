Финляндия увеличит производство снарядов для ВСУ

Производство снарядов. Иллюстративное фото: Rheinmetal

В этом году Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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В своей новогодней речи глава правительства Финляндии подчеркнул, что жестокая агрессивная война России против Украины длится уже почти два года. Также он отметил, что война изменила ситуацию в Европе, тогда как "украинцы мужественно борются за свою страну, за Европу в целом и за ее ценности".

"Поддержка Украины со стороны Финляндии остается сильной. Увеличение производственных мощностей боеприпасов позволят оказывать долгосрочную поддержку Украине", — сказал он.

Политик добавил, что принимая Украину в ЕС, страны Европы также обязуются поддерживать официальный Киев в долгосрочной перспективе.

"В рамках Европейского Союза мы активно работаем над тем, чтобы Европа была едина с Украиной. Начало переговоров о вступлении с Украиной посылает украинскому народу сообщения надежды: Украина может присоединиться к европейской семье, а ее место — в ЕС. Приветствуя Украину в Союзе, европейские страны также обязуются поддерживать Украину на долгосрочной основе", — подчеркнул Орпо.

Напомним, что недавно в России заявили, что в случае войны с НАТО Финляндия станет первым государством, которое в нем пострадает, из-за чего страна-террористка уже начала стягивать вооружение к своей северной границе.

В то же время министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что нападение России на Украину спровоцировало глобальное чувство "незащищенности и неопределенности", из-за чего завершения войны пока не видно. Однако происходящее в Украине определит будущее всей Европы.