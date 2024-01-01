Фінляндія збільшить виробництво снарядів для ЗСУ

Виробництво снарядів. Ілюстративне фото: Rheinmetal

Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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У своїй новорічній промові голова уряду Фінляндії наголосив що жорстока агресивна війна Росії проти України триває вже майже два роки. Також він зазначив, що війна змінила безпекову ситуацію в Європі, тоді як "українці мужньо борються за свою країну, за Європу в цілому та за її цінності".

"Підтримка України з боку Фінляндії залишається сильною. Збільшення виробничих потужностей боєприпасів, дозволять надавати довгострокову підтримку Україні", — сказав він.

Політик додав, що, приймаючи Україну до ЄС, країни Європи також зобов'язуються підтримувати офіційний Київ у довгостроковій перспективі.

"В рамках Європейського Союзу ми активно працюємо над тим, щоб Європа була єдиною з Україною. Початок переговорів про вступ з Україною посилає українському народу повідомлення надії: Україна може приєднатися до європейської сім’ї, а її місце — в ЄС. Вітаючи Україну в Союзі, європейські країни також зобов’язуються підтримувати Україну на довгостроковій основі", — підкреслив Орпо.

Нагадаємо, що не так давно в Росії заявили, що у разі війни з НАТО Фінляндія стане першою державою, яка у ньому постраждає, через що країна-терористка вже почала стягувати озброєння поблизу свого північного кордону.

Водночас міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що напад Росії на Україну спровокував глобальне відчуття "незахищеності й невизначеності", через що завершення війни наразі не видно. Однак те, що відбувається в Україні, визначить майбутнє всієї Європи.