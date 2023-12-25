Коли завершиться війна в Україні - Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, — міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен розповів про строки

Антті Хяккянен. Фото: скриншот

Повномасштабне вторгення Росії в Україну спровокувало глобальне відчуття "незахищеності й невизначеності". Завершення війни наразі не видно. Однак те, що відбувається в Україні, визначить майбутнє всієї Європи.

Таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у зверненні до фінських миротворців з нагоди Різдва, повідомляє Yle.

Читайте також:

Що сказав Хяккянен

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі й опосередковано в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може відчувати своє право втручатися у вибір свого меншого сусіда і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей. При цьому, швидкого завершення конфлікту в Україні, схоже, не передбачається", — зазначив він.

Міністр додав, що для Фінляндії 2023 рік запам’ятається тим, що країна вступила в НАТО.

"Завдяки членству наша безпека була гарантована найсильнішим у світі оборонним альянсом. Альянс, який дотримується принципу, що напад на одного члена є нападом на весь альянс", — сказав Хяккянен.

Коли Фінляндія вступила до НАТО

4 квітня Фінляндія приєдналася до НАТО. Вона стала 31-ю країною-членом Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям з України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, й очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5 300 євро.