Когда завершится война в Украине - Быстрого завершения войны в Украине не предполагается, - министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал о сроках

Антти Хяккянен. Фото: скриншот

Полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало глобальное чувство "незащищенности и неопределенности". Завершения войны пока не видно. Однако происходящее в Украине определит будущее всей Европы.

Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в обращении к финским миротворцам по случаю Рождества, сообщает Yle.

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Что сказал Хяккянен

"Силовая политика России создала ощущение незащищенности и неопределенности в Европе и косвенно во всем мире. У нас есть болезненные доказательства того, что великое государство может чувствовать свое право вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и быть готовым использовать военную силу для достижения собственных целей. При этом, скорого завершения конфликта в Украине, похоже, не предвидится", — отметил он.

Министр добавил, что для Финляндии 2023 запомнится тем, что страна вступила в НАТО.

"Благодаря членству наша безопасность была гарантирована сильнейшим в мире оборонным альянсом. Альянс, придерживающийся принципа, что нападение на одного члена является нападением на весь альянс", — сказал Хяккянен.

Когда Финляндия вступила в НАТО

4 апреля Финляндия присоединилась к НАТО. Она стала 31 страной-членом Североатлантического Альянса.

Напомним, Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, добровольно решающим вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5300 евро.