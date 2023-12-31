Прем'єр Фінляндії в новорічному привітанні згадав про Україну — що він сказав

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у своєму зверненні до громадян у новорічну ніч згадав про Україну. Він наголосив на підтримці України у зв'язку з агресією з боку Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Фінляндії.

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За словами прем'єра, російська агресивна війна, що триває вже понад два роки, кардинально змінила політичну карту Європи. При цьому він зазначив, що українці відважно захищають свою територію, а також цінності Європи та Заходу.

"Ми, народ і уряд Фінляндії, продовжуємо надавати непохитну підтримку Україні. Наші національні ініціативи, наприклад збільшення виробництва важкого озброєння, призначені для довгострокової допомоги Україні. Паралельно ми зміцнюємо і свої оборонні здібності", — підкреслив Орпо.

Прем'єр також зазначив, що Фінляндія активно співпрацює у рамках Європейського Союзу для підтримки України.

"Початок переговорів щодо вступу України до ЄС — це послання надії для українського народу, підтверджуючи їхнє майбутнє в Євросоюзі. Вступаючи до цього блоку, європейські країни також беруть на себе зобов'язання довгостроково підтримувати Україну", — додав він.

Нагадаємо, що Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям із України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, і очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5300 євро.