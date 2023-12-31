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Прем'єр Фінляндії в новорічному привітанні згадав про Україну — що він сказав

31 грудня 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр Фінляндії в новорічному привітанні згадав про Україну — що він сказав
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у своєму зверненні до громадян у новорічну ніч згадав про Україну. Він наголосив на підтримці України у зв'язку з агресією з боку Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Фінляндії.

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За словами прем'єра, російська агресивна війна, що триває вже понад два роки, кардинально змінила політичну карту Європи. При цьому він зазначив, що українці відважно захищають свою територію, а також цінності Європи та Заходу.

"Ми, народ і уряд Фінляндії, продовжуємо надавати непохитну підтримку Україні. Наші національні ініціативи, наприклад збільшення виробництва важкого озброєння, призначені для довгострокової допомоги Україні. Паралельно ми зміцнюємо і свої оборонні здібності", — підкреслив Орпо.

Прем'єр також зазначив, що Фінляндія активно співпрацює у рамках Європейського Союзу для підтримки України.

"Початок переговорів щодо вступу України до ЄС це послання надії для українського народу, підтверджуючи їхнє майбутнє в Євросоюзі. Вступаючи до цього блоку, європейські країни також беруть на себе зобов'язання довгостроково підтримувати Україну", додав він.

Нагадаємо, що Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям із України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, і очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5300 євро.

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