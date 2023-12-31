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Премьер Финляндии в новогоднем поздравлении упомянул об Украине — что он сказал

31 декабря 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер Финляндии в новогоднем поздравлении упомянул об Украине — что он сказал
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем обращении к гражданам в новогоднюю ночь упомянул об Украине. Он акцентировал внимание на поддержке Украины в связи с агрессией со стороны России. 

Об этом говорится  в официальном сообщении правительства Финляндии.

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По словам премьера, российская агрессивная война, продолжающаяся уже более двух лет, кардинально изменила политическую карту Европы. При этом он указал, что украинцы отважно защищают свою территорию, а также ценности Европы и Запада. 

"Мы, народ и правительство Финляндии, продолжаем оказывать непоколебимую поддержку Украине. Наши национальные инициативы, например, увеличение производства тяжелого вооружения, предназначены для долгосрочной помощи Украине. Параллельно мы укрепляем и свои оборонительные способности", — подчеркнул Орпо.

Премьер также отметил, что Финляндия активно сотрудничает в рамках Европейского Союза для поддержки Украины. 

"Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС это послание надежды для украинского народа, подтверждая их будущее в Евросоюзе. Вступая в этот блок, европейские страны также берут на себя обязательство долгосрочно поддерживать Украину", — добавил он.

Напомним, что Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат будет составлять 5300 евро.

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