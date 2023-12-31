Премьер Финляндии в новогоднем поздравлении упомянул об Украине — что он сказал

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем обращении к гражданам в новогоднюю ночь упомянул об Украине. Он акцентировал внимание на поддержке Украины в связи с агрессией со стороны России.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Финляндии.

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Премьер Финляндии про поддержку Украине

По словам премьера, российская агрессивная война, продолжающаяся уже более двух лет, кардинально изменила политическую карту Европы. При этом он указал, что украинцы отважно защищают свою территорию, а также ценности Европы и Запада.

"Мы, народ и правительство Финляндии, продолжаем оказывать непоколебимую поддержку Украине. Наши национальные инициативы, например, увеличение производства тяжелого вооружения, предназначены для долгосрочной помощи Украине. Параллельно мы укрепляем и свои оборонительные способности", — подчеркнул Орпо.

Премьер также отметил, что Финляндия активно сотрудничает в рамках Европейского Союза для поддержки Украины.

"Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — это послание надежды для украинского народа, подтверждая их будущее в Евросоюзе. Вступая в этот блок, европейские страны также берут на себя обязательство долгосрочно поддерживать Украину", — добавил он.

Напомним, что Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат будет составлять 5300 евро.