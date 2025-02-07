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Финляндия запрещает россиянам покупать недвижимость — новый закон

7 февраля 2025 08:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Россияне не смогут покупать недвижимость в Финляндии — что известно
Граница между Финляндией и Россией. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Правительство Финляндии подало в парламент законопроект, ограничивающий возможность приобретения недвижимости гражданами стран, которые участвуют в агрессивной войне и могут представлять угрозу национальной безопасности. Под запрет также подпадают юридические лица, зарегистрированные в таких государствах, или подконтрольные их гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

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Министр обороны Финляндии Антти Хякканен подчеркнул, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности Европы, а операции с недвижимостью могут использоваться для враждебного влияния на экономику, инфраструктуру и безопасность государства.

"Россия продолжает представлять угрозу безопасности в Европе. Угрозы могут касаться экономики, инфраструктуры, бизнеса, безопасности поставок или даже способности государства защищать своих граждан. Мы стремимся минимизировать любые риски для безопасности финнов", — сказал Хаккянен.

Законопроект предусматривает, что запрет не будет распространяться на лиц с разрешением на постоянное проживание в Финляндии или в ЕС, выданным Финляндией. Для них будет действовать действующее разрешительное законодательство, которое требует одобрения Министерства обороны.

Ожидается, что новые правила уменьшат количество заявок на покупку недвижимости от граждан запрещенных государств, что позволит более тщательно рассматривать каждый отдельный случай. Также предполагается усиление контроля во избежание обхода закона через так называемые "бульвары" - схемы перепродажи через посредников.

Напомним, недавно Финляндия передала партию вооружения Украине. Также недавно стало известно, что ЕС готовит новый пакет санкций против России.

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