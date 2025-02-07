Росіяни не зможуть купувати нерухомість у Фінляндії – що відомо

Кордон між Фінляндією та Росією. Фото: росЗМІ

Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, що обмежує можливість придбання нерухомості громадянами країн, які беруть участь в агресивній війні та можуть становити загрозу національній безпеці. Під заборону також підпадають юридичні особи, зареєстровані в таких державах або підконтрольні їхнім громадянам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

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Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а операції з нерухомістю можуть використовуватися для ворожого впливу на економіку, інфраструктуру та безпеку держави.

"Росія продовжує становити загрозу безпеці в Європі. Загрози можуть стосуватися економіки, інфраструктури, бізнесу, безпеки поставок або навіть здатності держави захищати своїх громадян. Ми прагнемо мінімізувати будь-які ризики для безпеки фінів", — сказав Хаккянен.

Законопроєкт передбачає, що заборона не поширюватиметься на осіб із дозволом на постійне проживання у Фінляндії або в ЄС, виданим Фінляндією. Для них діятиме чинне дозвільне законодавство, яке вимагає схвалення Міністерства оборони.

Очікується, що нові правила зменшать кількість заявок на купівлю нерухомості від громадян заборонених держав, що дозволить більш ретельно розглядати кожен окремий випадок. Також передбачається посилення контролю для уникнення обходу закону через так звані "бульвари" — схеми перепродажу через посередників.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія передала партію озброєння Україні. Також нещодавно стало відомо, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії.