Финляндия будет поставлять Украине снаряды из доходов с активов РФ

Армия Финляндии. Фото: Минобороны США

Правительство Финляндии отправит в Украину боеприпасы. Это произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Финляндии.

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Сообщается, что Финляндия вошла в число стран, которые будут внедрять меры Европейского Союза по передаче военного оборудования Украине за счет средств от замороженных российских активов. Финляндия также согласовала с Еврокомиссией поставки тяжелых боеприпасов для Украины.

Боеприпасы будут закупаться у финских поставщиков, а финансирование закупки будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, которые будут направляться через Европейский фонд мира.

Сделка оценивается в 90 миллионов евро.

"Мы смогли договориться о дополнительном финансировании для поддержки Украины со стороны Финляндии. Средства будут взяты из замороженных российских активов. Продукция будет закупаться у финской промышленности для повышения занятости дома и будет отправлена в Украину, чтобы помочь ее обороне. Я очень доволен результатом", — сказал министр обороны Антти Хяккянен.

Он добавил, что поддержка Финляндией Украины является непоколебимой и сильной даже в других аспектах.

"Этот новый пакет вместе с нашей национальной программой поддержки в размере 660 миллионов евро создаст более тесные связи между финской промышленностью и поддержкой Финляндии Украины. Это прекрасный пример возможностей финской оборонной промышленности, и это свидетельствует о том, что наши инвестиции в производство боеприпасов окупаются", — сказал министр.

Напомним, что Бельгия планирует предоставить Украине военную помощь в 2025 году на сумму в один миллиард евро. В перечень включены, в частности, системы противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты.

Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины и остается среди ведущих стран, которые поддерживают Киев.