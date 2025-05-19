Фінляндія постачатиме Україні снаряди з прибутків із активів РФ

Армія Фінляндії. Фото: Міноборони США

Уряд Фінляндії відправить в Україну боєприпаси. Це відбудеться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії.

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Повідомляється, що Фінляндія увійшла до числа країн, які впроваджуватимуть заходи Європейського Союзу щодо передачі військового обладнання Україні за рахунок коштів від заморожених російських активів. Фінляндія також узгодила з Єврокомісією постачання важких боєприпасів для України.

Боєприпаси будуть закуповуватися у фінських постачальників, а фінансування закупівлі здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, які спрямовуватимуться через Європейський фонд миру.

Угода оцінюється в 90 мільйонів євро.

"Ми змогли домовитися про додаткове фінансування для підтримки України з боку Фінляндії. Кошти будуть узяті із заморожених російських активів. Продукція закуповуватиметься у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та буде відправлена в Україну, щоб допомогти її обороні. Я дуже задоволений результатом", — сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

Він додав, що підтримка Фінляндією України є непохитною та сильною навіть в інших аспектах.

"Цей новий пакет разом із нашою національною програмою підтримки в розмірі 660 мільйонів євро створить тісніші зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою Фінляндії України. Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і це свідчить про те, що наші інвестиції у виробництво боєприпасів окупаються", — сказав міністр.

Нагадаємо, що Бельгія планує надати Україні військову допомогу у 2025 році на суму в один мільярд євро. До переліку включено, зокрема, системи протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарати.

Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України та залишається серед провідних країн, які підтримують Київ.