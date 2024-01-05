Финляндия планирует запретить импорт сжиженного газа из РФ — что известно

Российские газовые трубопроводы. Фото: росСМИ

В Финляндии планируют запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

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В Финляндии не планируют ожидать, пока российский сжиженный газ подпадет под соответствующие санкции со стороны Европейского союза, поэтому запрет на его импорт вступит в силу уже в 2025 году.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, что запрет будет действовать" — сказал министр по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюккянен.

Весной после вступления в силу постановления финское правительство может представить свое предложение о запрете импорта. В частности, чиновник отметил, что проект должен быть тщательно подготовлен.

Согласно указу, также Финляндии необходимо проконсультироваться с Еврокомиссией и учесть возможные беспокойства в соседних странах.

Отмечается, что запрет может быть установлен только на ограниченное время.

Напомним, что официальные лица Российской Федерации заявили, что в случае военного противостояния с НАТО Финляндия станет первым государством, которое в нем пострадает. Россия уже начала взимать вооружение вблизи своей северной границы.

Также мы писали, что Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.