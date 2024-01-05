Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Финляндия планирует запретить импорт сжиженного газа из РФ — что известно arrow

Финляндия планирует запретить импорт сжиженного газа из РФ — что известно

5 января 2024 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Финляндия планирует запретить импорт сжиженного газа из РФ — что известно
Российские газовые трубопроводы. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Финляндии планируют запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Читайте также:

Финляндия прекратит импорт газа из РФ

В Финляндии не планируют ожидать, пока российский сжиженный газ подпадет под соответствующие санкции со стороны Европейского союза, поэтому запрет на его импорт вступит в силу уже в 2025 году.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, что запрет будет действовать"  — сказал министр по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюккянен.

Весной после вступления в силу постановления финское правительство может представить свое предложение о запрете импорта. В частности, чиновник отметил, что проект должен быть тщательно подготовлен.

Согласно указу, также Финляндии необходимо проконсультироваться с Еврокомиссией и учесть возможные беспокойства в соседних странах.

Отмечается, что запрет может быть установлен только на ограниченное время.

Напомним, что официальные лица Российской Федерации заявили, что в случае военного противостояния с НАТО Финляндия станет первым государством, которое в нем пострадает. Россия уже начала взимать вооружение вблизи своей северной границы.

Также мы писали, что Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме