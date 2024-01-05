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Фінляндія планує заборонити імпорт зрідженого газу з РФ — що відомо

5 січня 2024 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Фінляндія планує заборонити імпорт зрідженого газу з РФ — що відомо
Російські газові трубопроводи. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни введе вже з наступного року.

Про це пише Helsingin Sanomat.

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У Фінляндії не планують очікувати, доки російський зріджений газ підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу, а тому заборона на його імпорт набуде чинності вже у 2025 році.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти", — сказав міністр з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кай Мюккянен.

Навесні, після набуття чинності постанови фінський уряд може представити свою пропозицію щодо заборони імпорту. Зокрема посадовець зауважив, що проєкт має бути ретельно підготовлений.

Згідно з указом, також Фінляндії необхідно проконсультуватися з Єврокомісією та врахувати можливі занепокоєння у сусідніх країнах.

Зазначається, що заборона може бути встановлена ​​лише на обмежений час.

Нагадаємо, що офіційні особи Російської Федерації заявили, що у разі військового протистояння з НАТО Фінляндія стане першою державою, яка у ньому постраждає. Росія вже почала стягувати озброєння поблизу свого північного кордону.

Також ми писали, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

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