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Финляндия передаст Украине гумпомощь на сумму 77 тыс. евро

13 ноября 2024 10:19
Галина Шподарева - редактор
Финляндия предоставит Украине новую партию гумпомощи
Грузовик с помощью для Украины. Фото иллюстративное: Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa
Галина Шподарева - редактор

Власти финского города Хельсинки планируют отправить в Украину гуманитарный груз — движимое имущество — на сумму 77 тысяч евро. В гуманитарную помощь входит оборудование и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хельсинки в среду, 13 ноября.

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Решение об оказании помощи Украине и отправке груза на сумму 77 тысяч евро приняло городское правительство Хельсинки 11 ноября 2024 года. Отмечается, что столица Финляндии оказывает активную поддержку украинским городам, пострадавшим от военных действий, с начала полномасштабного вторжения

"Город Хельсинки различными способами поддерживает украинские города с начала захватнической войны РФ. Поскольку военная ситуация продолжается, существует постоянная потребность в помощи для смягчения убытков и потерь, вызванных военными действиями", — говорится в релизе.

Среди переданного имущества — автомобили, бывшие в употреблении, и другое оборудование, которое сможет пригодиться украинцам.

"Потребность в помощи Украине касается всех слоев общества. Отправка конкретной помощи Украине является также сильным сигналом нашей преданности работе с украинским народом. С начала войны Хельсинки оказывал свою поддержку по многим направлениям, помогая как украинцам, прибывшим сюда, так и тем, кто остался на родине", — заявил мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен.

Гуманитарную помощь координирует Спасательный департамент Министерства внутренних дел Финляндии в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза. Министерство отвечает за доставку груза и обеспечивая их отправку и передачу для нужд Украины.

Напомним, правительство Литвы одобрило решение о выделении дополнительных 13 млн евро в Литовский фонд развития сотрудничества и гуманитарной помощи. Средства будут направлены на финансирование проектов реконструкции в Украине.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Пентагоне заявили, что с начала принятия дополнительного финансирования в апреле 2024 Украина уже получила большую часть боеприпасов, ПВО и огневых способностей. Всего США имеет еще 9,3 миллиарда долларов на помощь Украине.

Украина помощь Финляндия война в Украине гуманитарная помощь

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