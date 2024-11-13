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Фінляндія передасть Україні гумдопомогу на суму 77 тис. євро

13 листопада 2024 10:19
Галина Шподарева - редактор
Фінляндія надасть Україні нову партію гумдопомоги
Вантажівка з допомогою для України. Фото ілюстративне: Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa
Галина Шподарева - редактор

Влада фінського міста Гельсінкі планує відправити до України гуманітарний вантаж — рухоме майно — на суму 77 тисяч євро. До гуманітарної допомоги входить обладнання та автомобілі

Про це повідомила пресслужба адміністрації міста Гельсінкі у середу, 13 листопада. 

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Рішення про надання допомоги Україні та відправлення вантажу на суму 77 тисяч євро ухвалив міський уряд Гельсінкі 11 листопада 2024 року. Зазначається, що столиця Фінляндії надає активну підтримку українським містам, які постраждали від військових дій з початку повномасштабного вторгнення

"Місто Гельсінкі різними способами підтримує українські міста з початку загарбницької війни РФ. Оскільки воєнна ситуація триває, існує постійна потреба у допомозі для пом'якшення збитків та втрат, спричинених військовими діями", — йдеться в релізі.

Серед переданого майна — автомобілі, що були у вжитку, та інше обладнання, яке зможе стати в пригоді українцям.

"Потреба в допомозі Україні стосується всіх верств суспільства. Надсилання конкретної допомоги Україні є також сильним сигналом нашої відданості роботі з українським народом. З початку війни Гельсінкі надавав свою підтримку у багатьох напрямках, допомагаючи як українцям, які прибули сюди, так і тим, хто залишився на батьківщині", — заявив мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен.

Гуманітарну допомогу координує Рятувальний департамент Міністерства внутрішніх справ Фінляндії в рамках Механізму цивільного захисту Європейського союзу. Міністерство відповідає за доставлення вантажу та забезпечує його відправлення та передачу для потреб України.

Нагадаємо, уряд Литви схвалив рішення про виділення додаткових 13 млн євро до Литовського фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги. Кошти будуть спрямовані на фінансування проєктів реконструкції в Україні.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Пентагоні заявили, що з початку ухвалення додаткового фінансування у квітні 2024 року Україна вже отримала більшу частину боєприпасів, ППО та вогневих спроможностей. Загалом США має ще 9,3 мільярда доларів на допомогу Україні.

Україна допомога Фінляндія війна в Україні гуманітарна допомога

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