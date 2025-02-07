В Минобороны Финляндии считают, что запрет покупать недвижимость россиянам укрепит оборону страны

Городские виды Финляндии. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Финляндии предложило к рассмотрению парламента законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости иностранными гражданами и юридическими лицами из стран, ведущих агрессивные войны и представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии. Прежде всего, законопроект ограничивает операции с недвижимостью для граждан России.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Финляндии.

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Какую пользу принесет такой запрет

Согласно информации Минобороны страны, недвижимость может быть использована россиянами как инструмент враждебного влияния. Это ставит под угрозу экономику, инфраструктуру, бизнес-операции, поставки и способность государства гарантировать безопасность своих граждан.

Запрет на покупку недвижимости уменьшит количество заявок от граждан соответствующих стран, что позволит властям более тщательно рассматривать другие заявки.

Однако, законопроект не распространяется на лиц с действительным разрешением на постоянное проживание в Финляндии или ЕС, выданным Финляндией. В этом случае действующее законодательство о разрешении остается в силе.

Для предотвращения обхода закона с помощью посредников, Министерство обороны получит право требовать разрешение на покупку недвижимости, если есть подозрение в использовании фиктивных агентов. Также будет усилено сотрудничество между государственными органами.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от Финляндии еще один пакет военной помощи стоимостью 198 миллионов евро. В новой партии учли наиболее насущные потребности на фронте.

Также о выделении очередного пакета поддержки для Украины заявили в Швеции. Он станет крупнейшим по стоимости пакетом, который выделяла эта страна.