У Міноборони Фінляндії вважають, що заборона купувати нерухомість росіянам зміцнить оборону країни

Міські види Фінляндії. Ілюстративне фото: pexels.com

Уряд Фінляндії запропонував до розгляду парламенту законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості іноземними громадянами та юридичними особами з країн, що ведуть агресивні війни та становлять загрозу національній безпеці Фінляндії. Перш за все, законопроєкт обмежує операції з нерухомістю для громадян Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони Фінляндії.

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Яку користь принесе така заборона

Згідно з інформацією Міноборони країни, нерухомість може бути використана росіянами як інструмент ворожого впливу. Це ставить під загрозу економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, постачання та здатність держави гарантувати безпеку своїх громадян.

Заборона на купівлю нерухомості зменшить кількість заявок від громадян відповідних країн, що дозволить владі більш ретельно розглядати інші заявки.

Проте, законопроєкт не поширюється на осіб з дійсним дозволом на постійне проживання у Фінляндії або ЄС, виданим Фінляндією. В цьому випадку чинне законодавство про дозвіл залишається в силі.

Для запобігання обходу закону за допомогою посередників, Міністерство оборони отримає право вимагати дозвіл на купівлю нерухомості, якщо є підозра у використанні фіктивних агентів. Також буде посилено співпрацю між державними органами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від Фінляндії ще один пакет військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. У новій партії врахували найбільш нагальні потреби на фронті.

Також про виділення чергового пакету підтримки для України заявили у Швеції. Він стане найбільшим за вартістю пакетом, який виділяла ця країна.