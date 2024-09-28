Финляндия возвращает панд в Китай, потому что больше не может их содержать — что такое "панда-дипломатия"

Панды Луми и Пири из финского зоопарка. Фото: Ähtäri Zoo

Финский зоопарк Ähtäri Zoo будет возвращать в Китай двух арендованных панд Луми и Пири. Это будет раньше, чем истекут восемь лет, на которые зоопарк получил этих редких животных.

Об этом сообщает The New York Times.

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Дело в том, что Китай просто так не отдает панд в другие страны. Он может дать их в аренду, но зоопарку нужно еще доказать, что у панд будут роскошные условия пребывания.

Панд отдают пожить в другие государства, но с обязательным условием возвращения их в Китай. Все детеныши панд, родившиеся в другой стране, тоже принадлежат КНР.

При этом Китай использует панд как своеобразный сигнал, что отношения с другой страной у них очень хорошие. В Австралии, например, при визитах зарубежных политиков выдают подержать и погладить коал.

Взять в аренду и содержать панду — недешевое удовольствие. Например, финский зоопарк на первой волне энтузиазма потратил около 9,5 миллионов долларов на строительство дома для панд.

Затем тратил около 1,7 миллиона долларов в год на их содержание, включая расходы на энергию и техническое обслуживание и зарплату персонала, а также около 223 000 долларов на бамбук, доставленный из Нидерландов. Зоопарки также платят Китаю ежегодную плату за размещение панд, хотя сумма держится в секрете.

Почему панд возвращают в Китай раньше срока аренды

Проблема состоит в том, что зоопарк Ähtäri Zoo более экономично не выдерживает содержание звездных животных. Количество посетителей в зоопарке в сельской местности Финляндии меньше, чем ожидалось. Кроме того, у пары не родился детеныш, что могло бы привлечь больше посетителей.

И хотя Луми (в переводе Снег) и Пири (в переводе Метель), две панды, последние шесть лет жившие в зоопарке в центральной Финляндии, в этом году возвращаются в Китай, Финляндия, и Китай настаивают, что это не срыв "дипломатии панд". Просто оказывается, что панды — дорогие гости.

Зоопарк, который находится не менее двух часов езды от любого крупного финского города, пытался поддерживать посещаемость людей и, следовательно, доходы от продажи билетов, поскольку Финляндия пережила пандемию коронавируса, резкую инфляцию, частично вызванную войной России в Украине и падение внутреннего туризма.

Ранее мы сообщали, что Министерство торговли США предложит запретить продажу или импорт "умных" машин, использующих определенные китайские технологии. Это делается из соображений национальной и общественной безопасности.

Также мы писали, что Россия создала в Китае секретную программу производства ударных беспилотников для использования в войне против Украины. Министерство иностранных дел Китая отметило, что они не знали о таком проекте.