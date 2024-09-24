В США хочуть заборонити електрокари з Китаю, щоб запобігти шпіонажу

Китайські електрокари в США. Ілюстративне фото: The New York Times

Міністерство торгівлі США запропонує заборонити продаж або імпорт "розумних" машин, які використовують певні китайські або російські технології. Це робиться з міркувань національної та суспільної безпеки.

Про це повідомляє CNN.

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Річ у тому, що розслідування уряду США виявило низку ризиків національній безпеці через вбудоване програмне та апаратне забезпечення з Китаю та Росії.

Завдяки цьому дистанційно, навіть з іншої країни, є ризик саботажу під час руху, а також можливість збирати приватну інформацію щодо громадян США.

"В екстремальних ситуаціях потенційний супротивник може заблокувати або взяти під контроль такі транспортні засоби, одночасно, спричинивши аварії або блокуючи дороги", — сказала журналістам міністр торгівлі Джина Раймондо.

Проте це правило не поширюватиметься на автомобілі, які вже їздять по дорогах США. Згідно з даними Міністерства торгівлі, заборона на програмне забезпечення набуде чинності для автомобілів "модельного ряду" 2027 року, а заборона апаратного забезпечення — для "модельного ряду" 2030 року.

Як зазначає CNN, Китай теж хвилюється через американські електрокари. Уряд Китаю має власне занепокоєння щодо даних, зібраних автомобілями Tesla і деякі китайські державні органи заборонили транспортним засобам в'їзд на свої території.

Раніше повідомлялось, що Рамзану Кадирову американський бізнесмен Ілон Маск відключив електрокар Tesla Cybertruck, який нібито раніше подарував йому.

Раніше ми писали, що жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу під час випробувань. Також повідомлялося, що виробництво нового спорткара Toyota MR2 під загрозою зриву.