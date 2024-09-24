В США хотят запретить электрокары из Китая, чтобы предотвратить шпионаж

Китайские электрокары в США. Иллюстративное фото: The New York Times

Министерство торговли США предложит запретить продажу или импорт "умных" машин, использующих определенные китайские или российские технологии. Это делается из соображений национальной и общественной безопасности.

Об этом сообщает CNN.

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Дело в том, что расследование правительства США выявило ряд рисков национальной безопасности из-за встроенного программного и аппаратного обеспечения из Китая и России.

Благодаря этому дистанционно, даже из другой страны, существует риск саботажа во время движения, а также возможность собирать частную информацию о гражданах США.

"В экстремальных ситуациях потенциальный противник может заблокировать или взять под контроль такие транспортные средства, одновременно, приведя к авариям или блокировки дорог", — сказала журналистам министр торговли Джина Раймондо.

Однако это правило не будет распространяться на автомобили, уже ездящие по дорогам США. Согласно данным Министерства торговли, запрет на программное обеспечение вступит в силу для автомобилей "модельного ряда" 2027 года, а запрет аппаратного обеспечения — для "модельного ряда" 2030 года.

Как отмечает CNN, Китай тоже волнуется из-за американских электрокаров. Правительство Китая имеет свою обеспокоенность по поводу данных, собранных автомобилями Tesla и некоторые китайские государственные органы запретили транспортным средствам въезд на свои территории.

Ранее сообщалось, что Рамзану Кадырову американский бизнесмен Илон Маск отключил якобы ранее подаривший ему электрокар Tesla Cybertruck.

Ранее мы писали, что ни один из популярных электрокаров не одолел заявленный запас хода во время испытаний. Также сообщалось, что производство нового спортивного автомобиля Toyota MR2 под угрозой срыва.