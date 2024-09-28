Фінляндія повертає панд до Китаю, бо більше не може їх утримувати — що таке "панда-дипломатія"

Панди Лумі та Пірі з фінського зоопарку. Фото: Ähtäri Zoo

Фінський зоопарк Ähtäri Zoo буде повертати до Китаю двох орендованих панд Лумі та Пірі. Це стенеться раніше, ніж минуть вісім років, на які зоопарк отримав цих рідкісних тварин.

Про це повідомляє The New York Times.

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Річ у тому, що Китай просто так не віддає панд в інші країни. Він може дати їх в оренду, але зоопарку треба ще довести, що у панд будуть розкішні умови перебування.

Панд віддають пожити в інші держави, але з обов'язковою умовою повернення їх до Китаю. Всі дитинчата панд, що народяться в іншій країні, теж належать КНР.

При цьому, КНР використовує панд як своєрідний сигнал, що стосунки з іншою країною у них дуже добрі. В Австралії, наприклад, при візитах закордонних політиків видають потримати та попестити коал.

Взяти в оренду та утримувати панду — недешеве задоволення. Наприклад, фінський зоопарк на першій хвилі ентузіазму, витратив близько 9,5 мільйонів доларів на будівництво будинку для панд.

Потім витрачав близько 1,7 мільйона доларів на рік на їх утримання, включаючи витрати на енергію та технічне обслуговування та зарплату персоналу, а також близько 223 000 доларів на бамбук, доставлений з Нідерландів. Зоопарки також зазвичай платять Китаю щорічну плату за розміщення своїх панд, хоча сума тримається у секреті.

Чому панд повертають до Китаю раніше терміну оренди

Проблема полягає в тому, що зоопарк Ähtäri Zoo більше економічно не витримує утримання зіркових тварин. Кількість відвідувачів у зоопарку в сільській місцевості Фінляндії менша, ніж очікувалося. Крім того, у пари не народилося дитинча, що могло б привернути більше відвідувачів.

І хоча Лумі (у перекладі Сніг) та Пірі (у перекладі Завирюха), дві панди, які останні шість років жили в зоопарку в центральній Фінляндії, цього року повертаються до Китаю, Фінляндія, і Китай наполягають, що це не зрив "дипломатії панд". Просто виявляється, що панди — дорогі гості.

Зоопарк, який знаходиться щонайменше за дві години їзди від будь-якого великого фінського міста, намагався підтримувати відвідуваність людей і, отже, доходи від продажу квитків, оскільки Фінляндія пережила пандемію коронавірусу, різку інфляцію, частково спричинену війною Росії в Україні та падіння внутрішнього туризму.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство торгівлі США запропонує заборонити продаж або імпорт "розумних" машин, які використовують певні китайські технології. Це робиться з міркувань національної та суспільної безпеки.

Також ми писали, що Росія створила в Китаї секретну програму виробництва ударних безпілотників для використання у війні проти України. Міністерство закордонних справ Китаю зазначило, що вони не знали про такий проєкт.