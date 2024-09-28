Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія" arrow

Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія"

28 вересня 2024 06:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Фінляндія повертає панд до Китаю, бо більше не може їх утримувати — що таке "панда-дипломатія"
Панди Лумі та Пірі з фінського зоопарку. Фото: Ähtäri Zoo
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Фінський зоопарк Ähtäri Zoo буде повертати до Китаю двох орендованих панд Лумі та Пірі. Це стенеться раніше, ніж минуть вісім років, на які зоопарк отримав цих рідкісних тварин.  

Про це повідомляє The New York Times

Читайте також:

Що таке "панда-дипломатія"

Річ у тому, що Китай просто так не віддає панд в інші країни. Він може дати їх в оренду, але зоопарку треба ще довести, що у панд будуть розкішні умови перебування.

Панд віддають пожити в інші держави, але з обов'язковою умовою повернення їх до Китаю. Всі дитинчата панд, що народяться в іншій країні, теж належать КНР. 

При цьому, КНР використовує панд як своєрідний сигнал, що стосунки з іншою країною у них дуже добрі. В Австралії, наприклад, при візитах закордонних політиків видають потримати та попестити коал. 

Взяти в оренду та утримувати панду — недешеве задоволення. Наприклад, фінський зоопарк на першій хвилі ентузіазму, витратив близько 9,5 мільйонів доларів на будівництво будинку для панд.

Потім витрачав близько 1,7 мільйона доларів на рік на їх утримання, включаючи витрати на енергію та технічне обслуговування та зарплату персоналу, а також близько 223 000 доларів на бамбук, доставлений з Нідерландів. Зоопарки також зазвичай платять Китаю щорічну плату за розміщення своїх панд, хоча сума тримається у секреті.

Чому панд повертають до Китаю раніше терміну оренди

Проблема полягає в тому, що зоопарк Ähtäri Zoo більше економічно не витримує утримання зіркових тварин. Кількість відвідувачів у зоопарку в сільській місцевості Фінляндії менша, ніж очікувалося. Крім того, у пари не народилося дитинча, що могло б привернути більше відвідувачів.  

І хоча Лумі (у перекладі Сніг) та Пірі (у перекладі Завирюха), дві панди, які останні шість років жили в зоопарку в центральній Фінляндії, цього року повертаються до Китаю, Фінляндія, і Китай наполягають, що це не зрив "дипломатії панд". Просто виявляється, що панди — дорогі гості.

Зоопарк, який знаходиться щонайменше за дві години їзди від будь-якого великого фінського міста, намагався підтримувати відвідуваність людей і, отже, доходи від продажу квитків, оскільки Фінляндія пережила пандемію коронавірусу, різку інфляцію, частково спричинену війною Росії в Україні та падіння внутрішнього туризму.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство торгівлі США запропонує заборонити продаж або імпорт "розумних" машин, які використовують певні китайські технології. Це робиться з міркувань національної та суспільної безпеки. 

Також ми писали, що Росія створила в Китаї секретну програму виробництва ударних безпілотників для використання у війні проти України. Міністерство закордонних справ Китаю зазначило, що вони не знали про такий проєкт.

Китай тварини Фінляндія зоопарк панда

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:42 У Сумах пролунав вибух — що відомо

07:30 Забронювати можна кожного — скільки бізнес буде платити за кожного працівника

07:22 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку

07:21 У Львові студент відмовився від отримання повістки — що вирішив суд

07:03 Скривитися, як середа на п'ятницю — що означає популярний народний вислів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:01 Клієнту ПриватБанку через гроші від цінних паперів заблокували рахунок

06:57 У МОН прокоментували скандал із підручниками, де карта України без Криму

06:55 Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія"

06:40 Ціни на золото в Україні — на скільки здорожчали дорогоцінні метали в вересні

06:30 Продовження відстрочки — у ТЦК пояснили, коли українці мають це зробити

07:42 У Сумах пролунав вибух — що відомо

07:30 Забронювати можна кожного — скільки бізнес буде платити за кожного працівника

07:22 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати зранку

07:21 У Львові студент відмовився від отримання повістки — що вирішив суд

07:03 Скривитися, як середа на п'ятницю — що означає популярний народний вислів

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:01 Клієнту ПриватБанку через гроші від цінних паперів заблокували рахунок

06:57 У МОН прокоментували скандал із підручниками, де карта України без Криму

06:55 Фіни повертають двох панд до Китаю — чому не спрацювала "панда-дипломатія"

06:40 Ціни на золото в Україні — на скільки здорожчали дорогоцінні метали в вересні

06:30 Продовження відстрочки — у ТЦК пояснили, коли українці мають це зробити

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації