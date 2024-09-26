Росія створила в Китаї проєкт з виробництва ударних безпілотників — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія створила в Китаї секретну програму виробництва ударних безпілотників для використання у війні проти України. Міністерство закордонних справ Китаю зазначило, що вони не знали про такий проєкт.

Про це повідомило видання Reuters у четвер, 26 вересня.

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Видання повідомляє, що Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України.

Російська компанія ІЕМЗ "Купол" провела випробування нової моделі безпілотника "Гарпія-3" (G3) у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

У звіті, який "Купол" направив Міністерству оборони Росії на початку року, описується успішне тестування та можливість масового виробництва безпілотників на китайському заводі.

На запит Reuters про коментар "Купол", та міністерство оборони РФ не відповіли. Міністерство закордонних справ Китаю у свою чергу заявило, що нічого не знає про цей проєкт, підкреслюючи, що Пекін має суворий контроль за експортом безпілотних систем.

Нагадаємо, Іран поставив російським окупантам балістичні ракети Fath-360. Однак Тегеран не надав мобільні пускові установки.

Раніше ми писали, що Росія має намір значно розширити виробництво безпілотників у зв'язку з війною в Україні. Країна планує створити близько 50 спеціалізованих центрів.