Россия создала в Китае проект по производству ударных беспилотников — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия создала в Китае секретную программу производства ударных беспилотников для использования в войне против Украины. Министерство иностранных дел Китая отметило, что они не знали о таком проекте.

Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 26 сентября.

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Издание сообщает, что Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

Российская компания ИЭМЗ "Купол" провела испытания новой модели беспилотника "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

В отчете, который "Купол" направил Министерству обороны России в начале года, описывается успешное тестирование и возможность массового производства беспилотников на китайском заводе.

На запрос Reuters о комментарии "Купол", и министерство обороны РФ не ответили. Министерство иностранных дел Китая в свою очередь заявило, что ничего не знает об этом проекте, подчеркивая, что Пекин имеет строгий контроль за экспортом беспилотных систем.

Напомним, Иран поставил российским оккупантам баллистические ракеты Fath-360. Однако Тегеран не предоставил мобильные пусковые установки.

Ранее мы писали, что Россия намерена значительно расширить производство беспилотников из-за войны в Украине. Страна намерена создать около 50 специализированных центров.