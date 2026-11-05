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Главная Новости дня Фигуранта дела "Карфаген" Ценова взяли под стражу с залогом в 15 млн грн

Фигуранта дела "Карфаген" Ценова взяли под стражу с залогом в 15 млн грн

Ua ru
5 ноября 2026 16:22
Сотрудника Нацполиции Владимира Ценова взяли под стражу с залогом в 15 млн грн
срочная

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова. Его подозревают в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала мошеннические колл-центры и другие незаконные виды бизнеса. Суд определил залог в размере 15 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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