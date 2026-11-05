Сотрудника Нацполиции Владимира Ценова взяли под стражу с залогом в 15 млн грн

срочная

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова. Его подозревают в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала мошеннические колл-центры и другие незаконные виды бизнеса. Суд определил залог в размере 15 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Новость дополняется...