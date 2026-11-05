Посадовця Нацполіції Володимира Ценова взяли під варту із заставою 15 млн грн

термінова

Вищий антикорупційний суд відправив під варту першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова. Його підозрюють у причетності до злочинної організації, яка, за версією слідства, прикривала шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси. Суд визначив заставу в розмірі 15 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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