Посадовця Нацполіції Володимира Ценова взяли під варту із заставою 15 млн грн

Фігуранта справи "Карфаген" Ценова взяли під варту із заставою 15 млн грн
Ua ru
5 листопада 2026 16:22
термінова
Вищий антикорупційний суд відправив під варту першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова. Його підозрюють у причетності до злочинної організації, яка, за версією слідства, прикривала шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси. Суд визначив заставу в розмірі 15 млн гривень.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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