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Главная Новости дня Фидан: война в Украине превратилась в войну на уничтожение

Фидан: война в Украине превратилась в войну на уничтожение

Ua ru
15 сентября 2026 20:04
Война в Украине превратилась в войну на уничтожение — Фидан
Хакан Фидан. Фото: Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что за последний год российско-украинская война изменила свой характер. По его словам, противостояние превратилось из войны на истощение в войну на уничтожение. Турецкий министр отметил, что всё больше объектов становятся целями атак, а число жертв среди гражданского населения продолжает расти.

Об этом Фидан заявил во время визита в Азербайджан, передает Новини.LIVE.

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Фидан заявил об изменении характера войны в Украине

"Как известно, за последний год сама война превратилась из войны на истощение в войну на уничтожение. Больше не осталось мест, которые не были бы целью атак: помимо преднамеренных ударов по жилым районам, под прицелом оказались все коммерческие объекты и инфраструктура — как наземная, так и структурная", — заявил Фидан.

Он также подчеркнул, что дальнейшая эскалация была предсказуемой, а в настоящее время конфликт уже достиг значительных масштабов как по географии, так и по методам ведения боевых действий и выбору целей.

"Мы также видим, что число жертв среди гражданского населения неуклонно растет. К сожалению, как нация, умеющая воевать, мы с самого начала предвидели, к чему дело идет: эскалация была неизбежна", — сказал глава МИД Турции.

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Фидан призвал положить конец войне, чтобы не допустить дальнейшего расширения конфликта и ещё более масштабной катастрофы.

Как сообщали Новини.LIVE, США рассматривают возможные шаги по деэскалации войны между Украиной и Россией в зимний период. Президент Владимир Зеленский отметил, что ближайшие недели могут стать возможностью для дипломатических шагов, а американские предложения охватывают энергетику, экспорт зерна, нефть и газ.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября политолог Владимир Фесенко предположил, что после 20 сентября война против Украины может не закончиться, а перейти к новому этапу эскалации. Среди возможных сценариев он назвал выборочную мобилизацию в России, дальнейшее усиление боевых действий на фронте и новые атаки.

Турция МИД эскалация война в Украине погибшие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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