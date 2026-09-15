Війна в Україні стала війною на знищення — Фідан

Хакан Фідан. Фото: Reuters

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що за останній рік російсько-українська війна змінила свій характер. За його словами, протистояння перетворилося з війни на виснаження на війну на знищення. Турецький міністр зазначив, що дедалі більше об’єктів стають цілями атак, а кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати.

Про це Фідан заявив під час візиту до Азербайджану, передає Новини.LIVE.

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Фідан заявив про зміну характеру війни в Україні

"Як відомо, протягом останнього року сама війна перетворилася з війни на виснаження на війну на знищення. Більше не залишилося місць, які не були б ціллю атак: окрім навмисних ударів по житлових районах, під прицілом опинилися всі комерційні об’єкти та інфраструктура — як наземна, так і структурна", — заявив Фідан.

Він також наголосив, що подальша ескалація була прогнозованою, а нині конфлікт уже досяг значних масштабів як за географією, так і за методами ведення бойових дій та вибором цілей.

"Ми також бачимо, що кількість жертв серед цивільного населення неухильно зростає. На жаль, як нація, що вміє воювати, ми від самого початку передбачали, до чого йде справа: ескалація була неминучою", — сказав глава МЗС Туреччини.

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Як повідомляли Новини.LIVE, США розглядають можливі кроки для деескалації війни між Україною та Росією в зимовий період. Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчі тижні можуть стати можливістю для дипломатичних кроків, а американські пропозиції охоплюють енергетику, експорт зерна, нафту та газ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня політолог Володимир Фесенко припустив, що після 20 вересня війна проти України може не завершитися, а перейти до нового етапу ескалації. Серед можливих сценаріїв він назвав вибіркову мобілізацію в Росії, подальше посилення бойових дій на фронті та нові атаки.